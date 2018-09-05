Fırat Nehri’nde boğulan iki kardeş yan yana toprağa verildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, dün girdikleri Fırat Nehri'nde boğulan Kadir Özpolat ile kardeşi Seyit Özpolat'ın cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Karkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde 35 yaşındaki Kadir Özpolat serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Kadir Özpolat’ı gören kardeşi 25 yaşındaki Seyit Özpolat da hemen suya atladı. Fırat'ın azgın sularına kapılan iki kardeş, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve dalgıçlar, yaptıkları aramayla iki kardeşin cesetlerine ulaştı. Sudan çıkarılıp Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda otopsileri yapılan kardeşlerin cenazesi, bugün ailesine teslim edildi.

İKİ AY SONRA EVLENECEKTİ

Özpolat kardeşler, Asri Mezarlık’ta öğle vakti kıldırılan cenaze namazlarının ardından yan yana kazılan mezarlara gözyaşlarıyla defnedildi. Fırat Nehri’nde boğulan kardeşlerden Seyit Özpolat'ın nişanlı olduğu ve evlilik hazırlıkları yaptığı, Kadir Özpolat’ın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.