Fırat’ın doğusunu vurduk

Şanlıurfa sınır hattından Suriye'nin Ayn el Arap bölgesine yapılan obüs atışlarında PYD/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi sınır hattından, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap (Kobani) bölgesinde bulunan terör örgütü PYD/PKK mevzilerini obüs bataryalarıyla ateş altına aldı. Top atışlarıyla vurulan mevzilerdeki PYD/PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist yaralandı.

Fırat’ın doğusunda, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantıları PYD/YPG bulunuyor. IŞİD’le mücadele etmek için bölgeye gelen terör örgütlerine ABD lojistik, silah ve eğitim desteği veriyor. Ankara’nın itirazlarına rağmen Washington’ın terör örgütlerine desteği kesmemesi iki ülke arasında kriz yaratmıştı.

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AA