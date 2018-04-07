Firmadan müşteriye tehdit gibi tebligat

Beyaz eşya satan ünlü bir şirket, borcunu geciktiren tüketiciye yasal olmayan bir yazı gönderdi Tebligatta şu ifadeler yer aldı: Borcunu ödemezsen hapis cezasına çarptırılmanı sağlayacağız.

Beyaz eşya, elektronik cihaz ve çeyiz eşyaları satan ünlü bir firma, müşterisine tehdit gibi tebligat gönderdi. Senetle alışveriş yapan ve borcunu geciktiren tüketiciye şirket tarafından gönderilen yazıda yasal olmayan ifadeler kullanıldı. Şirket alacağını bu yolla tahsil etmeye çalıştı. Şirketin H.S isimli müşterisine “İcra İhtarı Tebligatı Son” başlıklı gönderdiği metinde “Belirlenen süre içerisinde ödeme yapmadığınız taktirde 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmanız sağlanacaktır” denildi.

Tebligatta borcun ödenmemesi halinde savcılık izni ile polis ve çilingirle müşterinin evine girilip mallarına el konulacağı da belirtildi. Ayrıca borçlu kişiye yönelik “Yakalama dilekçeniz verilecektir” ibaresi de yer aldı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İsmail Altay yaşanan skandalı SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Firmanın vatandaş üzerinde bir korku yaratmaya çalıştığını belirten Altay,

“Vatandaşa böyle bir yazı gönderen o şirket hakkında savcıya “tehdit” edildiğini belirterek şikayetçi olunabilir” dedi. Altay şunları vurguladı: “Kağıttaki logo yazının bir hukuk bürosundan ya da adli makamdan yollandığı havası yaratmakta. Bir avukatın imzasını taşımadığı için avukat aleyhinde soruşturma başlatılamayacaktır. Yazıyı yollayan şirket yöneticileri veya görevlileri hakkında tehdit nedeniyle şikayette bulunulabilir.