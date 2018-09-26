Fırtına devam ediyor feribotla ulaşım durdu!

Kestane fırtınası bugün de etkisini sürdürürken denizlerde feribot seferleri üst üste iptal edildi. İDO, BUDO, Çanakkale ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun (İstanbul Deniz Otobüsleri) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun 26.09.2018 tarihinde yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal olan seferler şöyle;

– 26.09.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 – 10.55 seferi,

– 26.09.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 – 08.45 seferi,

– 26.09.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 – 10.45 seferi.

BUDO SEFERLERİ İPTAL

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

BUDO’nun saat 07.00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

ÇANAKKALE’DE DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Çanakkale'de saatteki hızı 20-22 kilometreyi bulan Kestane Karası Fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Çanakkale'de saatteki hızı 20-22 kilometre arasında değişen Kestane Karası Fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Rüzgar hızının gün içerisinde daha da artması öngörülürken, hızının 39 kilometreye ulaşması tahmin ediliyor. Çanakkale'de dalga boyu kıyılarda 1,5 – 2 metre civarında seyrederken gün içerisinde açıklarda ise 2,5 metreyi bulması tahmin ediliyor.

GÖKÇEADA’DA FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale'de Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tamamı etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattımızda Gökçeada’dan saat 07.00, 10.00, 16.00 ve 21.00 seferleri, Kabatepe’den saat 07.00, 10.00, 13.00 ve 19.00 seferleri iptal edildiğini duyurdu.