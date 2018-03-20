Fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji’den korkutan uyarılar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yayınlanan uyarıyla duyurulan fırtına bugün etkisini artırmaya başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına Meteoroloji'nin yaptığı uyarıya göre akşam saatlerine kadar devam edecek. Hafta sonuna doğru ise soğuk havaya dair yeni haberler geliyor...

Hafta sonu yaz gibi geçerken yeni haftayla birlikte hava tamamen döndü, hava sıcaklıkları düşerken rüzgar ve yağmur haberleri de gelmeye başladı, Meteoroloji fırtına uyarısı yaptı. Hafta sonu ise hava sıcaklıkları daha da düşecek, kısa süreliğine kış geri dönecek…

FIRTINA GÜN BOYU ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’nin uyardığı fırtınayla beraber hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. Bugün yurdun batı kesimlerinin tamamında yağmur bekleniyor. Fırtına etkisini akşam saatlerine kadar sürdürecek. İşte Meteoroloji’nin fırtına uyarısı; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik), İç Ege ve Göller Yöresi (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Konya) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük ve Kastamonu) kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAFTA SONU YENİ SOĞUK HAVA GELİYOR…

Geçtiğimiz sıcak hafta sonunun ardından bu hafta sonu “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.” sözcü gerçek olacak, hava sıcaklıkları hızla düşecek Trakya’da karla karışık yağmur kendini gösterecek…