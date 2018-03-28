Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fırtına ağaçları kökünden söktü

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr orman içlerinde onlarca ağacın devrilmesine yol açtı

android-time 08:30 28 Mart 2018
Haberler Gündem
Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr orman içlerinde onlarca ağacın devrilmesine yol açtı

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda etkili olan rüzgar, Tekmezar Ormanları’nda onlarca ağacı kökünden söktü. İlçenin Çambaşı Yaylası’nda dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak sabaha kadar devam eden fırtına birçok ağacın kırılmasına ve köklerinden sökülmesine neden oldu.

Foto: İHA

Fırtınada en büyük hasarı ilçenin Tekmezar Ormanları görürken, orman içinden ulaşımı sağlayan yol ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı. Bu durumu şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, ilçede büyük bir doğa felaketinin yaşandığını ifade ettiler.

Foto: İHA

Foto. İHA
(İHA)

Son güncelleme: android-time 09:1028.03.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar