Fitre miktarı belli oldu… 2018’de fitre (fıtır sadakası) kaç lira?

İnananların ramazan yaklaşırken merakla bekledikleri fitre miktarı belli oldu. 2018 yılı fitre miktarı, diğer bir adıyla fıtır sadakası tutarı geçtiğimiz yıla göre 3 lira yüksek olarak açıklandı...

Fitre nedir, kimlere verilir sorularının yanında her sene fitre miktarı da araştırılıyor. Ramazan öncesinde belirlenen fitre miktarı bu sene 19 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl Diyanet fitre miktarını 16 TL olarak açıklamıştı.

YILLARA GÖRE FİTRE TUTARLARI

2011 yılında: 7.5 TL

2012 yılında: 8,5 TL

2013 yılında: 9.5 TL

2014 yılında: 10 TL

2015 yılında: 11.5 TL

2016 yılında: 15 TL

2017 yılında: 16 TL

2018 yılında: 19 TL

FİTRE NEDİR?

Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir

ibadettir.

KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR?

Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman’a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

KİMLERE FİTRE VERİLMEZ?

– Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,

– Oğul, oğlan çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,

– Müslüman olmayanlara,

– Karı-koca birbirlerine zekât veremez.