Fizik profesörü Ahmet Faruk Özdemir’den skandal tweet

Süleyman Demirel Üniversitesi Fizik Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in paylaşımı tepki toplamaya devam ediyor. Twitter kullanıcıları, Özdemir'in kadınlarla ilgili yaptığı skandal yorum nedeniyle görevinden alınması gerektiğini dile getiriyor.

Isparta’da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Fizik Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir’in sosyal medya paylaşımı büyük tepki topladı. Özdemir’e yapılan eleştiriler devam ederken, üniversitenin rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’ya olayla ilgili bir adım atması için çağrı yapılıyor.

Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, tepkilerin büyümesinden sonra twitter hesabındaki tweetleri takipçileri dışındakilere kapattı.

İşte Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir’in skandal paylaşımı:

Özdemir’in paylaşımına gelen tepkiler:

Ahmet Faruk Özdemir gibileri Dekan olursa vah bizim gençliğimize ve geleceğimize. Sapık zihniyetten #sıkıldık pic.twitter.com/Vkjg4CsOXU — melisimsinsen (@melisaolma) 20 Haziran 2018

Ahmet Faruk Özdemir hakkında ki yaptırımınızı dikkatle takip ediyorum umarım bir yaptırıma başvurursunuz @ilkercarikci — Mete (@ymetemert) 20 Haziran 2018

Ahmet Faruk Özdemir @ahfaruk adlı “öğretim görevlinizin” psikopatça ve cinsiyetçi tweeti yüzünden ne gibi bir yaptırım uygulayacaksınız? @UniDemirel — Keren (@huntresslena) 20 Haziran 2018

Sayın @ilkercarikci, rektörü olduğunuz Süleyman Demirel Üniversitesinde profesör olan Ahmet Faruk Özdemir’in seviyesizliği!!! Bilgilerinize…pic.twitter.com/mTY9EFsmIZ — Vedat (@Spartakus_Vedat) 20 Haziran 2018