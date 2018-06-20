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Fizik profesörü Ahmet Faruk Özdemir’den skandal tweet

Süleyman Demirel Üniversitesi Fizik Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in paylaşımı tepki toplamaya devam ediyor. Twitter kullanıcıları, Özdemir'in kadınlarla ilgili yaptığı skandal yorum nedeniyle görevinden alınması gerektiğini dile getiriyor.

android-time 12:57 20 Haziran 2018
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Fizik profesörü Ahmet Faruk Özdemir’den skandal tweet
Süleyman Demirel Üniversitesi Fizik Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in paylaşımı tepki toplamaya devam ediyor. Twitter kullanıcıları, Özdemir'in kadınlarla ilgili yaptığı skandal yorum nedeniyle görevinden alınması gerektiğini dile getiriyor.

Isparta’da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Fizik Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir’in sosyal medya paylaşımı büyük tepki topladı. Özdemir’e yapılan eleştiriler devam ederken, üniversitenin rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’ya olayla ilgili bir adım atması için çağrı yapılıyor.

Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir, tepkilerin büyümesinden sonra twitter hesabındaki tweetleri takipçileri dışındakilere kapattı.

ahmet-faruk-hesapİşte Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir’in skandal paylaşımı:

ahmet-faruk-skandal-tweet

Özdemir’in paylaşımına gelen tepkiler:

Son güncelleme: android-time 13:0720.06.2018
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