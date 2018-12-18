Fizy Kış Geliyor listesinin 6. şarkısı nedir? 18 Aralık Hadi ipucu sorusu

Hadiciler merakla 18 Aralık Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Hadi her akşam olduğu gibi bu akşamda 20.30'da takipçileriyle buluşacak. Bu akşamki ödül ise 30 bin lira. Hadi ipucu sorusu Fizy uygulamasından geliyor. Fizy Kış Geliyor listesinin 6.şarkısı nedir? İşte 18 Aralık Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Hadi bu akşam 20:30'da! Hadi ipucu sorusu şu ifadelerle yayınlandı: “30 bin lira ödüle 30 bin joker fizy uygulamasında şimdi seni bekliyor.Bu akşamın ipucu da Fizy’den geliyor.” Peki Fizy Kış Geliyor listesinin 6.şarkısı nedir? İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU: FİZY KIŞ GELİYOR LİSTESİNİN 6.ŞARKISI NEDİR?

CEVAP: DENİZ SEKİ-ÖĞRENDİM

DENİZ SEKİ’NİN ÖĞRENDİM ŞARKISININ SÖZLERİ

Güneşin her doğduğu güne gün adam sensin

Yağmurum ol rüzgara yelken baharim gelsin

Dikenleri batan elim çabucak geçsin

Aşka küsüm onun bana borcu çok

Aşka küsüm onun bana borcu çok

Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim

Güneşin her doğduğu güne gün adam sensin

Yağmurum ol rüzgara yelken baharim gelsin

Dikenleri batan elim çabucak geçsin

Aşka küsüm onun bana borcu çok

Aşka küsüm onun bana borcu çok

Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim

Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim