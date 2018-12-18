Fizy Kış Geliyor listesinin 6. şarkısı nedir? 18 Aralık Hadi ipucu sorusu

Hadi bu akşam 20:30'da! Hadi ipucu sorusu şu ifadelerle yayınlandı: “30 bin lira ödüle 30 bin joker fizy uygulamasında şimdi seni bekliyor.Bu akşamın ipucu da Fizy’den geliyor.” Peki Fizy Kış Geliyor listesinin 6.şarkısı nedir? İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı…
HADİ İPUCU SORUSU: FİZY KIŞ GELİYOR LİSTESİNİN 6.ŞARKISI NEDİR?
CEVAP: DENİZ SEKİ-ÖĞRENDİM
DENİZ SEKİ’NİN ÖĞRENDİM ŞARKISININ SÖZLERİ
Güneşin her doğduğu güne gün adam sensin
Yağmurum ol rüzgara yelken baharim gelsin
Dikenleri batan elim çabucak geçsin
Aşka küsüm onun bana borcu çok
Aşka küsüm onun bana borcu çok
Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim
Güneşin her doğduğu güne gün adam sensin
Yağmurum ol rüzgara yelken baharim gelsin
Dikenleri batan elim çabucak geçsin
Aşka küsüm onun bana borcu çok
Aşka küsüm onun bana borcu çok
Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim
Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim
Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim
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