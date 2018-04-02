Flaş iddia: MHP’den İYİ Parti’ye mezar yasağı

İYİ Parti kongresi için Anadolu'nun birçok bölgesinden Ankara'ya gelen partililerin Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmek istemelerine müsaade edilmediği iddia edildi.

İYİ Parti’nin 1. Olağanüstü Kongresi dün Ankara’da yapıldı. Kongre için Türkiye’nin farklı bölgelerinden Ankara’ya gelen partililerin MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etmek istemelerine ise izin verilmedi.

Yeniçağ’da yer alan habere göre, Türkeş’in mezarının girişinin çok sayıda şahıs tarafından kapatıldığı ve önüne araçlar çekildiği kaydedildi.

“BU DAVAYA YILLARCA HİZMET ETTİM”

Konuyla ilgili Yeniçağ’a konuşan bir partili, “Ben bu davaya yıllarca hizmet ettim, Türkeş’in yanında siyaset yaptım, yaşı oğlumdan küçük gençler içeriye girmeme müsaade etmiyor. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti: Resmi programda ziyaret yoktu

Konuyla ilgili SÖZCÜ’nün ulaştığı İYİ Partili yetkililer; resmi programda anıt mezar ziyareti olmadığını, Ankara dışından gelen bazı partililerin bireysel olarak merhum Türkeş’in mezarını ziyaret etmek istediği ancak mezar çevresine alınmadıklarını, partililerin olayın büyümemesi için bölgeyi terk ettiklerini açıkladı.