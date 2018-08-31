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Foça sahili petrolle kaplandı

İzmir Aliağa'da denize sızan petrol atığı 7 kilometrelik bir alanı kaplayarak Yeni Foça sahiline kadar ulaştı. Temizlik çalışmalarının başlatıldığı bölgede sızıntının yayılmasından endişe ediliyor.

android-time 16:31 31 Ağustos 2018
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İzmir Aliağa'da denize sızan petrol atığı 7 kilometrelik bir alanı kaplayarak Yeni Foça sahiline kadar ulaştı. Temizlik çalışmalarının başlatıldığı bölgede sızıntının yayılmasından endişe ediliyor.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, dün gece, denizde kaynağı henüz belirlenemeyen ham petrol sızıntısı meydana geldi. Deniz yüzeyini kaplayan petrol, rüzgar ile dalgaların etkisiyle İzmir’in turistik bölgelerinden olan Yeni Foça sahiline kadar ulaştı. Kıyıya da vuran petrol tabakası, kirliliğe neden oldu.

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Aliağa’dan sızan petrol denizde 7 kilometrelik bir alana yayıldı. Foto: DHA

Foça Liman Başkanı Mustafa Çankaya, kirliğin kaynağının araştırıldığını söyledi. Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kirliliğin olduğu bölgelerde, su ve ham petrolden numune aldı.

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Sahil güvelik ekipleri deniz suyundan örnek aldı. Foto: DHA

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Aliağa’da başlayan sızıntı Yeni Foça’ya ulaştı. Foto: DHA

 

 

 

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Sızıntı denizde kalın bir tabaka oluşturdu. Foto: DHA

Öte yandan dün gece Aliağa Limanı’nda teknik arıza meydana gelen Panama bandıralı tankerin ait olduğu firmaya, ham petrol sızıntısı olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince para cezası kesildiği öğrenildi. Tankerdeki sızıntıya ise Tüpraş Aliağa Rafinerisi ekipleri tarafından müdahalede bulunulduğu bildirildi.

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Kirlilik turistik bölgeleri de etkiledi

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Sızıntıya neden olan tanker hakkında işlem başlatıldı. Foto: DHA

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)

Son güncelleme: android-time 16:4031.08.2018
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