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Fotoğrafçılar da korsandan şikayetçi

Taksiciler, yayınevleri, müzik şirketleri derken 'korsan' mağdurları arasına fotoğrafçılar da girdi. Eskişehir'de fotoğrafçılar, "Eline makine alan fotoğrafçılık yapıyor. Gereken düzenleme yapılsın" diye isyan etti. Eskişehir Ticaret Odası da üye fotoğrafçıların mağduriyetlerini gidermek için harekete geçti.

Kemal ATLAN / Eskişehir
android-time 12:36
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Fotoğrafçılar da korsandan şikayetçi
Taksiciler, yayınevleri, müzik şirketleri derken 'korsan' mağdurları arasına fotoğrafçılar da girdi. Eskişehir'de fotoğrafçılar, "Eline makine alan fotoğrafçılık yapıyor. Gereken düzenleme yapılsın" diye isyan etti. Eskişehir Ticaret Odası da üye fotoğrafçıların mağduriyetlerini gidermek için harekete geçti.

Eskişehir Ticaret Odası üyesi fotoğrafçılar, talep ve sorunlarını görüşmek üzere bir araya geldiler. Fotoğrafçılık sektöründe faaliyet gösteren 40'a yakın firmanın katıldığı toplantıda  Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler esnafın sorunlarını dinledi.

FOTO:SÖZCÜ - Eskişehir'de fotoğraçılar 'korsanlara karşı' harekete geçtiler.

FOTO:SÖZCÜ – Eskişehir’de fotoğraçılar ‘korsanlara karşı’ harekete geçtiler.

“200’DEN FAZLA KORSAN FOTOĞRAFÇI VAR”

Eskişehir'de vergi mükellefi olmayan ve yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyen 200'den fazla korsan fotoğrafçı olduğunu belirten ETO üyeleri, bu kişilerin hem sektörü baltaladığını hem de
yaptıkları kalitesiz işlerle vatandaşları mağdur ettiklerini belirttiler. Şehirdeki parklarda ve kamuya açık alanlarda, düğün ve nişan dolayısıyla korsan fotoğraf çekildiğini kaydeden fotoğrafçılar
sorunun çözümü için ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçmesini istediler.

ETO Başkanı Metin Güler de korsan fotoğrafçılığın önüne geçilmesi için ilgili kurumlarla temasa geçeceğini belirterek, fotoğraf sektöründe yaşanan haksızlığın sona erdirilmesi için talepleri ileteceğini
söyledi.

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Son güncelleme: android-time 12:3922.12.2018
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