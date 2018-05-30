Fransız dergisi Le Point’e Paris Büyükelçisi Musa’dan mektuplu yanıt

Fransa’nın ünlü Le Point dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bu haftaki sayısına Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’dan mektuplu yanıt geldi.

Fransa'nın ünlü Le Point dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bu haftaki sayısına karşılık Büyükelçi Musa, “itibarsızlaştırma hatta nefret sergileme ameliyesi” ifadesinde bulundu. Le Point dergisinin yayın direktörü Etienne Gernelle'e gönderilen mektupta Büyükelçi Musa tepkisini şöyle dile getirdi:

“Derginizin kapağı ve içerdiği Türkiye ile ilgili makaleleri büyük bir hayretle okudum. Bu yayının ülkeme ve yöneticilerine karşı yapılmış eşine az rastlanan şiddette bir saldırı olduğunu inkâr edemezsiniz. Bu şekilde hiç söz hakkı tanımadan bir yargılama yapıyorsunuz.

En ufak bir olumlu unsur barındırmayan söyleminizdeki itibarsızlaştırma hatta nefret sergileme ameliyesi, anlaşılmaz olduğu kadar haksızdır. Türkiye'de siyasi bakımdan eleştirilecek hususlar olduğunu değerlendirmek ve bunları yazmak elbette hakkınızdır. Bununla birlikte, ifade etmeliyim ki, aşırıya varan ithamlarınız, yazılarınızın tarzındaki hırçınlık, itibarını haber konusunda gösterdiği titizlik üzerine inşa etmiş derginize yakışmamaktadır.

Kanaatimce, sahip olduğunuzu iddia ettiğiniz tarafsızlığın, sizi Türkiye'nin izlediği siyasetle ilgili birçok olumlu hususu da teslim etmeye yöneltmesi gerekirdi. Örneğin, hükümetin yüzde 51.4 oranında oyla kazandığı referandumun da aralarında bulunduğu, art arda yapılan pek çok seçim ve halk oylamasının kanıtladığı gibi Türkiye'nin bir “diktatörlük” değil gerçek bir demokrasi olduğunu ve bu gibi sonuçların, başyazarınız Franz-Olivier Giesbert'in olumsuz yorumunun aksine seçimlerin meşruiyetini açıkça ortaya koyduğunu kabul edebilirdiniz. Çok kısaca değindiğiniz ve etkileyici olarak nitelendirdiğiniz ülkenin ekonomik kalkınmasının 81 milyon Türk vatandaşının yararına olduğunu söyleyebilirdiniz.

NATO üyesi, büyük bir güç olarak, Avrupa ile Doğunun kesişme noktasında bulunan ve son derece hareketli bir bölgede dengeleyici unsur niteliğini taşıyan Türkiye'nin stratejik öneminden, başyazarınızın yaptığının aksine, yayılmacı emeller atfetmeden bahsedebilirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tabiriyle Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki “örnek” rolüne değinebilirdiniz. Başta Suriyeli mülteciler olmak üzere, milyonlarca mültecinin Türkiye tarafından kabul edilmesini, sadece bir baskı hatta bir şantaj unsuru olarak takdim ederken, Avrupa Birliği'ne sağladığımız önemli desteği ve bunun ülkem için oluşturduğu ağır mali fedakârlıkları görmezden gelmektesiniz.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin keskin makalenizde, Türkiye'nin Suriye ile olan sınırında tüm terör unsurlarını ortadan kaldırma konusundaki meşru arzusunu neden dikkate almadınız? Son olarak, Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında Türkiye’de alınan tedbirlerle ilgili olarak, hafızanız (geçmişte) silahlı gizli örgüt ile mücadele eden General de Gaulle'ün ne yapmak zorunda kaldığını hatırlamayacak kadar zayıf gözüküyor: Meşru şekilde seçilmiş bir hükümet, kendisini içeriden veya dışarıdan yönelen tehditlere karşı savunma hakkına sahiptir.

Tüm bu eksikliklerden dolayı ve elbette basın özgürlüğüne halel getirmeksizin, bu mektubun Le Point dergisinin gelecek sayılarından birinde yayınlayarak, savunmaya da söz hakkı tanınmasının uygun ve faydalı olacağını düşünüyorum. Ülkem, liderleri ve Fransa'da yaşamakta olan çok sayıda Türk sizden bu tarafsızlığı, bunun da ötesinde dürüstlüğü göstermenizi beklemektedir.”

Özlem Kaplan PARİS (İHA)