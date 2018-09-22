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Freni boşalan kamyon, park halindeki 16 otomobile çarptı

Çorum'da freni boşalan hafriyat yüklü kamyon, park halindeki 16 otomobile çarptı.

android-time 12:55 22 Eylül 2018
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Çorum'da freni boşalan hafriyat yüklü kamyon, park halindeki 16 otomobile çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 5’inci sokakta meydana geldi. İnşaattan yüklediği hafriyatı taşıyan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, sokak üzerinde park halindeki 16 otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan kamyon park halindeki araçları önüne katıp sürükledi. Foto DHA

Kontrolden çıkan kamyon park halindeki araçları önüne katıp sürükledi. Foto DHA

Özel bir hastaneye 30 metre kala durabilen kamyonun şoförü, kaza sonrası kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

Kamyonun çarptığı araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi

Kamyonun çarptığı araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Foto: DHA

 

Bİr araç duvardan düşmek üzereyken durdu. Foto: DHA

Bİr araç duvardan düşmek üzereyken durdu. Foto: DHA

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Son güncelleme: android-time 13:3922.09.2018
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