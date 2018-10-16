Freni boşalan kamyon sürücüsü şoka girdi

Tokat’ta Samet Yıldırım adlı şahsın kontrolündeki şeker pancarı yüklü kamyonun freni boşaldı. Kimseye zarar vermeden, büyük bir ustalıkla kamyonu durduran Yıldırım, yaşadığı korku dolu anları basın mensuplarıyla paylaştı. Yıldırım, "Bilmiyorum Allah yardım etti. Fren boşaldı bitti, imdadı indirdim yine durmadı. Gaza basarak havayı doldurmaya çalıştım. Yarım hava ile durdurabildim” ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıbel beldesinden kamyona şeker pancarı yükleyerek Turhal Şeker Farikasına götürmek üzere yola çıkan Samet Yıldırım (28) idaresindeki 38 BJ 429 plakalı kamyon Kızıleniş mevkinde yokuş aşağı inerken frenleri boşaldı.

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Polis noktasından hızla geçen kamyonu fark eden polis ekipleri telsizden anons ederek meslektaşlarını uyardı. Polis ekipleri harekete geçerek önlem almaya hazırlanırken, hızla şehir merkezine ilerleyen kamyon korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Çiçek Petrol kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin yanından geçtikten sonra İl Jandarma Komutanlığı lojmanları önünde durabilen kamyondan dumanlar yükselmeye başladı. Olayın heyecanı ile şoka giren kamyon şoförünü polis ekipleri sakinleştirmeye çalışırken, bir vatandaş yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATTI

Frenin tutmadığını, aracı vitese de geçiremediğini belirten Yıldırım, basın mensuplarının kamyonu nasıl durdurdunuz sorusuna, “Bilmiyorum Allah yardım etti. Fren boşaldı bitti, imdadı indirdim yine durmadı. Gaza basarak havayı doldurmaya çalıştım. Yarım hava ile durdurabildim. Rampa aşağı inerken bariyerlere vurdum, kırmızı ışıkta araçlar durmuştu şarampolden girdim çıktım” diye konuştu.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri balataları kızarak duman çıkan kamyonun lastiklerini yanma ihtimaline karşı kontrol etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İHA