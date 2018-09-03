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FSM’de intihar girişimi! Trafik durdu…

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisin çabası sonucu ikna olan kişi yaklaşık bir saat sonra eyleminden vazgeçti. Köprü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

android-time 14:49 3 Eylül 2018
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisin çabası sonucu ikna olan kişi yaklaşık bir saat sonra eyleminden vazgeçti. Köprü üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Saat 14.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa’dan Asya yönüne geçişte köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprüden geçen sürücülerin ihbarının ardından müzakereci polis, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yanına gelerek eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı.

İntihar girişiminde bulunan şahıs müzakereci polis tarafından ikna edilip korkuluklardan indirildi. Foto: DHA

İntihar girişiminde bulunan şahıs, müzakereci polis tarafından ikna edilip korkuluklardan indirildi. Foto: DHA

Bu sırada, deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyet ekipleri de köprü altına gelerek tedbir aldı. Polisin çabaları sonucunda ikna olan kişi, yaklaşık bir saat sonra korkuluklardan indi.  İntihar girişimi nedeniyle, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik yoğunluğu da yaşandı.

İSTANBUL,(DHA)

Son güncelleme: android-time 16:2703.09.2018
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