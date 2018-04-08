Furkan Vakfı yurtlarında konferans salonu, mutfak ve buzhane çıktı

Adana'da, polis operasyonuyla zabıta ekipleri tarafından mühürlenen, izin alınmadan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na bağlı yurt olarak kullanılan binalarda konferans salonları, devasa mutfaklar ve buzhaneler olduğu ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne 2012 yılında yurtlarının bulunmadığı yönünde bildirimde bulunan Furkan Vakfı yetkililerinin, 2013’te kaçak olduğu tespit edilen yurtları eşyalı olarak yıllığı 3 bin liraya kiraya verdiği, kontrat yaparak, buraları ‘ev’ gibi gösterip, kapatılmasını engellediği belirlendi.

YURTLAR BOŞALTILIP MÜHÜRLENDİ

Soruşturmayı genişleten polis, yapılan aramalarda ele geçirilen bildiride, vakıf tarafından izinsiz olarak hizmet verilen yurtların ‘öğrenci evi’ gibi gösterilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, izin alınmadan yurt hizmeti verilen Seyhan ilçesindeki 5, Çukurova ilçesindeki 1 çok katlı binaya gelip, öğrencilerin çıkmasını istedi. Binalar boşaltıldıktan sonra kapılar, zabıta ekiplerince mühürlendi.

KONFERANS SALONLARI, MUTFAKLAR, BUZHANELER VARMIŞ

Sosyal medya üzerinden kapatılan yerlerin yurt değil, ev olduğu yönünde paylaşımlar yapılması üzerine polis, yaptığı çalışmada, bu yurtlara ailelerin yerleştirildiğini ortaya çıkardı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı binalarda; konferans salonları, devasa mutfaklar ve buzhaneler ile yüzlerce kiloluk et, kavurma ve sucuk bulundu. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)