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Galata Kulesi’nde görsel şölen görenleri büyüledi

İstanbul Gençlik Festivali'nin tanıtımı için Galata Kulesi'nde yapılan video mapping gösterisi büyük ilgi çekti. Vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt etmeye çalıştıkları gösteri 10 gün boyunca 21.00-00.00 saatleri arasında izlenebilecek. 

android-time 22:45 26 Nisan 2018
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Galata Kulesi’nde görsel şölen görenleri büyüledi
İstanbul Gençlik Festivali'nin tanıtımı için Galata Kulesi'nde yapılan video mapping gösterisi büyük ilgi çekti. Vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt etmeye çalıştıkları gösteri 10 gün boyunca 21.00-00.00 saatleri arasında izlenebilecek. 

Bu yıl, 3’ncüsü yapılacak olan İstanbul Gençlik Festivali’nde konser, eğlence, kültür-sanat, bilim-teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk ve e-oyunların da aralarında bulunduğu çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

 

2-6 Mayıs tarihinde yapılacak olan festivalin tanıtımı amacıyla tarihi Galata Kulesi’nde video mapping gösterisi yapıldı.

Foto: DHA

Foto: DHA

Tarihi kulenin duvarlarına yansıtılan görsel şova İstanbullular büyük ilgi gösterdi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Işık ve renk oyunlarını keyifle izleyen vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirmek için de cep telefonlarıyla kayıt yaptılar.

Foto: DHA

Foto: DHA

Gösteri, 10 gün boyunca, 21.00-00.00 saatleri arasında izlenebilecek.

Foto: DHA

Foto: DHA

VİDEO MAPPİNG

Mimari yapılara uygun olarak tasarlanan animasyon videosunun projeksiyonların geniş ekrana verilmesiyle oluşan görsel şölen. Yapılan animasyona belli bir perspektif verilerek 3d algısı oluşturuluyor. DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

galata-dha
Son güncelleme: android-time 23:0026.04.2018
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