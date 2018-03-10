Galataport için Marmara’ya 500 bin metreküp çamur dökülecek

Galataport projesi kapsamında yapımı süren Salıpazarı Kruvaziyer Limanı için 500 bin metreküp dip taraması yapılarak Marmara Denizi’nde Silivri açıklarına dökülecek. Dip taraması ile liman projesi kapsamında kıyıda yıkılan ve kazıklar üzerinde bulunan binaların altından çıkan deniz malzemesi temizlenecek

Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. tarafından, tarihi yarımadanın karşısında Galata Köprüsü ile Mimar Sinan Üniversitesi arasındaki kıyı şeridinde inşaatı süren Salıpazarı Kruvaziyer Liman Projesi kapsamında “500 bin metreküp denizel kökenli dip taraması” yapılacak. Maliyeti 9 milyon 700 bin lira olan dip tarama projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci bugün başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan proje tanıtım dosyasında 2015 yılında ÇED olumlu belgesi verilen Salıpazarı Kruvaziyer Limanı için hazırlanan raporda herhangi bir dip taraması yapılmayacağı belirtildiği için bu dosyanın hazırlandığı kaydedildi.

YIKILAN BİNALARIN ALTINDAN ÇIKTI

Proje tanıtım dosyasında Galataport A.Ş. tarafından yapımı süren Salıpazarı Kruvaziyer Limanı yenileme çalışmaları kapsamında Salıpazarı rıhtımı geri sahasının denize yakın kesiminde, denize çakılmış olan kazıklar üzerine inşa edilmiş binaların yerine yenilerini yapmak üzere yıkıldığı belirtildi. Bu binaların altında denizel kökenli ve halen deniz ile irtibatı olan malzeme tespit edildiği kaydedilerek proje kapsamında denize çakılı bulunan bu yapıların dip tarama işlemlerinin gerçekleştirileceği anlatıldı. Denizde yaklaşık 53 bin 700 metrekarelik alanda 500 bin metreküplük dip taraması yapılacağı çıkan dip çamurunun Silivri açıklarında 9 milyon 721 bin 600 metrekarelik alana döküleceği açıklandı.

TEHLİKESİZ ÇIKTI

Toplam 5 farklı noktadan alınan dip tarama malzemesi numunelerinin analizlerinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapıldığı ve numunelerin tehlikesiz çıktığı ifade edildi. Proje kapsamında günde 3 bin metreküp malzemenin taranacağı, bu işlemin dip tarama, ekskavatör tipi tarak gemisi veya kesici-emici tarak gemisi ile yapılacağı anlatıldı.

247 TÜR VAR

Proje çalışmaları kapsamında daha önce yapılan çalışmalar da dikkate alındığında alanda toplam 247 tür tespit edildi. Bu türlerin 11 tanesi mavi-yeşil algler, 173 tanesi kırmızı algler, 61 tanesi yeşil algler 2 tanesi ise Angıospermae olarak sıralandı.

BİYOKÜTLE KAYBI OLACAK

Deniz ortamında yapılacak çalışmalar sırasında deniz tabanında bir miktar bulanıklık oluşacağı ifade edilerek “Oluşacak bulanıklık nedeniyle deniz canlılarında bir miktar biyokütle kaybının olması kaçınılmazdır. Oluşacak etki geçici süreli olup, dip tarama çalışmalarının tamamlanması ile sona erecektir” denildi.

16 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Tanıtım dosyasına göre taranan malzeme 2 adet 500 metreküp kapasiteli veya 1 adet bin metreküp kapasiteli duba ile Silivri açıklarına taşınacak. Projenin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan tarama döküm izni alındıktan sonra yaklaşık olarak 8-16 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

KOROZYONA UĞRADI

Salıpazarı rıhtımı 1960’lı yıllarda betonarme kazık grupları kullanılarak inşa edildi. Daha sonra, içi betonlanmış çelik boru kılıfı kazıklarla rıhtımın ön tarafına ilave yapıldı. Rıhtım toplam 635 m uzunlukta. 50 yıllık süreçte rıhtımın çelik kazıklarında korozyona karşı önlem alınmadığı için çelik boru kazıklar, deniz tabanından itibaren tümüyle korozyona uğradı ve çelik kılıflar yok oldu. Kazıkların, başlık kirişi ile birleşme noktalarında kopmalar ve yapısal hasarlar ortaya çıktı. Taraması yapılacak denizel kökenli malzeme de bu kazıklar üzerine inşa edilen ve şimdi yıkılan binaların altından çıktı.