Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? GS Başakşehir maçı ne zaman?

Süper Lig 29. haftanın en önemli maçı Galatasaray ve Medipol Başakşehir arasında oynanacak. Taraftarlar Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtlarını arıyor. Ligin zirvesinde yer alan iki takım rakiplerinin üç puan aldığı haftada kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. Peki Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray Medipol Başakşehir maçı şampiyonluk mücadelesi için dört takım için de büyük önem taşıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş üç puan alarak rakipleri Galatasaray ve Başakşehir’den en birinin puan kaybedeceği haftada iki takımın berabere kalmasını bekleyecek. Haberimizden Galatasary Başakşehirr maçı saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtlarını öğrenebilirsiniz. İşte dev mücadelenin saati ve kanalı…

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Galatasaray Başakşehir maçı saat 19:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

59 puanla rakibinin iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan turuncu-lacivertliler, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği de geride bırakmak istiyor. Abdullah Avcı yönetiminde özellikle son yıllarda yükselen bir grafik çizen İstanbul ekibi, bu başarısını sarı-kırmızılı takım karşısında da sürdürmenin peşinde.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visça, Arda, Elia, Adebayor