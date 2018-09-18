Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bein Sports frekans bilgileri…

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda sorusu gün boyunca merak edilirken maça 5 saat kala cevap buldu. Bein Sports haber ve Bein Sports 1 kanalında şifresiz canlı yayınlanacağı açıklanmasının ardından taraftarlar Bein Sports frekans ayarları, Galatasaray maçı kaçta sorularına yanıt aramaya başladı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün 22:00’da TT Arena Stadı’nda oynanacak. 5 yıl sonra yeniden Fatih Terim ile Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren Galatasaray Lokomotiv Moskova karşısında seyircisinin desteği ile maçı kazanmak istiyor. Gün boyunca yaşanan “Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda” krizi Bein Sports Haber ve Bein Sports 1 kanallarını maçı yayınlayacağını açıklaması ile çözüldü. Peki, Bein Sports frekansı ayarı nasıl yapılır? Galatasaray Lokomotiv Moskova saat kaçta?

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA!

Galatasaray Türk Telekom Arena'da bu akşam 22.00'de Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem G. Rocchi yönetecek. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını BeinSports Haber ile BeinSports HD 1 şifresiz ve naklen yayınlayacak.

BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray 11: Muslera, Ozan(Maicon), Serdar, Nagatomo, Mariano, Ndiaye, Fernando, Emre, Rodrigues, Eren, Sinan

Lokomotiv Moskova 11: Guilherme, Höwedes, Corluka, Lysov, Ignatjev, Denisov, Krychowiak, Aleksey M., Anton M., Fernandes, Eder