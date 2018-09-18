Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bein Sports frekans bilgileri…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün 22:00’da TT Arena Stadı’nda oynanacak. 5 yıl sonra yeniden Fatih Terim ile Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren Galatasaray Lokomotiv Moskova karşısında seyircisinin desteği ile maçı kazanmak istiyor. Gün boyunca yaşanan “Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda” krizi Bein Sports Haber ve Bein Sports 1 kanallarını maçı yayınlayacağını açıklaması ile çözüldü. Peki, Bein Sports frekansı ayarı nasıl yapılır? Galatasaray Lokomotiv Moskova saat kaçta?
GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA!
Galatasaray Türk Telekom Arena'da bu akşam 22.00'de Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem G. Rocchi yönetecek. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını BeinSports Haber ile BeinSports HD 1 şifresiz ve naklen yayınlayacak.
BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Turksat4a
12379Mhz Horizantal(yatay)
DVB—Sembol Oranı 30000
FEC ¾
İçerisi Şampiyonlar Ligi… #UCL pic.twitter.com/fDQA01EMir
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 18 Eylül 2018
GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MUHTEMEL İLK 11
Galatasaray 11: Muslera, Ozan(Maicon), Serdar, Nagatomo, Mariano, Ndiaye, Fernando, Emre, Rodrigues, Eren, Sinan
Lokomotiv Moskova 11: Guilherme, Höwedes, Corluka, Lysov, Ignatjev, Denisov, Krychowiak, Aleksey M., Anton M., Fernandes, Eder