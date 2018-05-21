Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İstanbul 1. bölge adayını tanıyalım

CHP İstanbul 1. bölge milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi okullardan mezun oldu? Tıp ve müzik kariyeri hakkındaki bilgileri haberimnzde bulabilirsiniz. İşte Gamze Akkuş İlgezdi hakkında bilinmeyenler...

Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Müzik ve doktorluk kariyeri hakkında merak edilenler neler? Aynı zamanda yazar da olan İlgezdi kaç müzik albümü yaptı? İşte pek çok mesleği geçmişinde barındıran İlgezdi ile ilgili az bilinenler…

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ KİMDİR?

Gamze Akkuş İlgezdi, 1969 yılında İstanbul‘da doğu kökenli venin çocuğu olarak doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1975 yılında Hürriyet ilkokuluna başladı 1980 yılında bitirip ortaokuldan sonra 1983 yılında başladığı Şişli Lisesinden 1986 yılında mezun oldu.

1986 yılında başladığı Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi'nden Yüksek Lisans programıyla 1991 yılında bitirdi. 2011 yılında, Yeditepe Üniversitesi‘nde başladığı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ndeki Yüksek Lisans eğitimini “Yerel nat politikaları.” Tezinini vererek 2013 yılında bitirdi. Ardından 2013 yılında başladığı “Yerel Demokrasi, Dünya örnekleri, Türkiye Modeli” adlı ve konulu tezini 2015 yılında tamamlayarak doktorasını bitirdi.

Gamze Akkuş İlgezdi, 1992 yılında SSK Okmeydanı Hastanesi'nde, Diş Hekimi olarak göreve başladı. Hizmet içi eğitim programıyla, çene cerrahisi master eğitimine gitti. Bu eğitimin bitiminde 9 yıl ameliyathane bölümünün sorumluluğunu yürüttü. 1993 – 2007 yılları arasında SSK Okmeydanı Hastanesi Çene Cerrahisi Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Aynı yıllarda KESK sendikasının üyesi olarak görev yaptı.

1999-2001 yılları arasında Okmeydanı SSK Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı yaptı. 18 yıl çalıştığı Okmeydanı SSK Hastanesi'nden, 2009'da İçişleri Bakanlığı kadrosuna geçerek kurum değişikliği yaptı.

2009 yılından itibaren kendi kurduğu Prof. Türkan Saylan Tıp Merkezi'nde hekimlik yapmanın yanı sıra, kurumun Kültür, Sağlık ve Sosyal projelerini hazırlayıp, hayata geçirdi. 2009-2014 yılları arasında “Türkan Saylan Tıp Merkezi”, “Bahriye Üçok Hasta Konuk Evi”, “Kadın ve Aile Sağlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Ergenlik Çağı Fizyolojik ve Psikolojik Destek Merkezi” olmak üzere 3 sağlık merkezi kurdu ve yönetti.

2009 yılında Ataşehir'in ilçe olması sonrası yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı olan Battal İlgezdi ile nişanlandı. Ataşehir Belediyesi Sağlık İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak atadı. Aynı yıl evlendiler. Tartışmalar üzerine müdürlük görevinden istifa etti. Ancak belediyeden ayrılmadı. İlçede sosyal faaliyetlere katıldı ve Ataşehir Belediyesi Sosyal ve Kültür Koordinatörü olarak görevini sürdürdü. Bu göreetti.

Eşi Battal İlgezdi 2014 yerel şeçimlerinde tekrar Ataşehir Belediye Başkanı şeçildi.

Sosyal Dönüşüm Vakfı Girişimi Sözcüsü olan Gamze Akkuş İlgezdi, aynı zamanda , profesyonel müzik çalışmaları olduğu için MÜYOBİR üyesidir. 1988 – 1998 yılları arasında Timur Selçuk yönetimindeki Ruhi Su Korosu'nun solistliğini yaptı. Bunların dışında “kadın hakları”, “sendikal faaliyetler” ve “halk bilimi” alanlarında faaliyetleri vardır.

2011 yılında Türkçe, Kürtçe, Lazca ve Ermenice konserler veren “Kardeş Kültürlerin Kadın Sesleri Korosu”nu kurdu. İlk albümü 2007 yılında yayımlandı. “Gelecek Diye…” albümünü 2011 yılında Kalan Müzik'ten çıkan “Muhabbet İnsanı” adlı albüm izledi.

Gamze Akkuş İlgezdi, Almanya Aile Bakanlığı`na bağlı Hannover Belediyesi Aile ve Gençlik Dairesi ile işbirliği yaparak, Türkiye'de ilk kez uygulanacak “şiddet gösteren erkeklerin psikolojik eğitim programını” tasarladı. Hürriyet Gazetesi işbirliği ile 2014 yılı Aralık ayında başlayan programın koordinatörlüğünü sürdürüyor.

Gamze Akkuş İlgezdi, 2009 yılında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile evlendi. Nikâh şahitliğini dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile, Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Turnam (d.2012) adında bir kızı vardır.

Gamze Akkuş İlgezdi, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel milletvekili seçimlerinde CHP‘den ı oldu.

Albümleri

2007 – Gelecek Diye

2011 – Muhabbet İnsanı

Kitapları

2015 – Yerel Yönetimlerde Kültür Politikaları

Kurucu ve Üye Olduğu STK'lar :

1995 – 2009 yılları arasında KESK üyesi

1997 – 2010 yılları arasında Ruhi Su Vakfı kurucu ve üyesi

1999 – 2011 yılları arasında Diş Hekimleri Odası Özlük Hakları Komisyonu üyesi

2009 – 2014 yılları arasında Tüm Bel Sen üyesi

2009 – 2014 yılları arasında Yeditepe Kadın Derneği üyesi

2014 – Sosyal Dönüşüm Vakfı Kurucusu ve Vakıf Girişiminin Sözcüsü