Garnizon komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

Geçen yılın Ağustos ayında, Balıkesir Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan Orhangazi'ye atanan Personel Üsteğmen F.K., iddiaya göre, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Yıllık izinden dönen ve göreve başlayan F.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen F.K.'nin, buradaki işlemlerinin ardından Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği kaydedildi. DHA