Gasp parasını yerken yakalandı

Şırnak'tan altın almaya gelen Erkan E.'nin aracının önünü keserek 2.2 milyon dolarını gasp eden çeteye yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Çete üyesi Kerim Ş. de Bodrum Türkbükü'nde tatil yaptığı villada gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Şırnak’tan İstanbul’a altın almaya gelen kuyumcu Erkan E. ve arkadaşlarının bulunduğu aracın önü 14 Ağustos 2017’de kesilerek 2 milyon 200 bin dolarları gasp edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında gasp çetesi takibe alındı.

Yürütülen takipler sonucu çeteye yönelik ilk operasyon 26 Ağustos 2017 ikinci operasyon ise 26 Aralık 2017’de düzenlenmişti. Operasyonlar kapsamında 19 kişi gözaltına alınırken, 759 bin 900 lira ve çok sayıda ziynet eşyası ile birlikte çete üyelerinin gasp ettikleri paralarla çocuklarına altın emzik aldıkları ortaya çıkmıştı.

TATİL YAPARKEN YAKALANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i tutuklanırken, ekipler çetenin firari üyesi Kerim Ş.’nin (36) peşine düştü.

Uzun süreli takibin ardından Kerim Ş. Bodrum Türkbükü’nde tatil yaptığı belirlendi. Yapılan hazırlıkların ardından Kerim Ş. gasp parasıyla tatil yaptığı villada kıskıvrak yakalanarak İstanbul’a getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.