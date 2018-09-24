Gaspçı tanıdık çıktı

İstanbul Kadıköy’de, evine girdiği yaşlı kadını darp ederek kolundaki 20 bin TL değerindeki bilezikleri gasp eden kişi, kadının sürekli gittiği eczanenin kalfası çıktı.

Kadıköy Sahracedit Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Emine A.'nın 20 Eylül sabahı kapısı çalındı. Kapıyı açan Emine A.'nın yüzüne kar maskeli bir kişi kokulu bir bez bastırarak yaşlı kadını bayıltmaya çalıştı. Direnen kadını bayıltamayacağını anlayan saldırgan bu kez darp ederek kadının kolundaki 20 bin lira değerindeki bileziği ve 320 lira nakit parayı aldı.

KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU

Saldırgan daha sonra evde çalacak birşeyler ararken, yaşlı kadın sürünerek çıktığı balkondan komşularından yardım istedi. Komşuları polisi ararken, paniğe kapılan saldırgan geldiği lüks bir araçla kaçtı.

Görgü tanıklarının ifadesiyle plakası tespit edilen araç kısa bir süre sonra Gasp Büro Amirliği ekiplerince Ümraniye'de tespit edildi. Yapılan operasyonda şüpheli Serdar T. gözaltına alındı.

ECZANENİN KALFASI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin, yaşlı kadının sürekli alışveriş yaptığı eczanede çalışan kalfa olduğu ortaya çıktı. Kalfanın, kadının kolundaki bileziği alışveriş esnasında sık sık gördüğü ve evine de ilaç götürüp getirdiği için adresini bildiği öğrenildi.

“BORÇLARIM VARDI O YÜZDEN YAPTIM”

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, “Borçlarım vardı, ödeyemedim, bu yüzden yaptım” dediği öğrenilen şüpheli Serdar T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.