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GATA’da tedavi gören askerden acı haber geldi

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde(GATA) tedavi gören yaralı asker şehit oldu.

android-time 19:10 1 Temmuz 2018
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GATA’da tedavi gören askerden acı haber geldi
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde(GATA) tedavi gören yaralı asker şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari'de silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralanan Kahramanmaraşlı asker Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı (26), 12 Haziran'da GATA'ya sevk edildi.

ŞEHİT ATEŞİ KAHRAMANMARAŞ’A DÜŞTÜ

İmalı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şehidin, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde ikamet eden baba evinde yas hakim oldu. Evli ve 2 yaşında bir oğlu bulunan şehit Ahmet İmalı'nın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek. İHA

Son güncelleme: android-time 19:3301.07.2018
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