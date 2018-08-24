CHP Genel Başkan eski İletişim Koordinatörü Gazeteci Baki Özilhan vefat etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden gazeteci Baki Özilhan'a Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Basın Konseyi kurucusu Baki Özilhan’ın cenazesi yarın (25 Agustos 2018 Cumartesi) 16.00’da Çankaya Oran’daki Pir Sultan Abdal Kültür ve Cemevi’nden alınıp Karşıyaka’da defnedilecek. Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN MESAJ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dönem kendisinin de iletişim koordinatörlüğü görevinde bulunan Özilhan’ın vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, “Geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan gazeteci Baki Özilhan’a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun.” ifadesini kullandı. AJANSLAR