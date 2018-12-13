Gazeteci Erdem Gül’den SÖZCÜ’ye kumpasa tepki

SÖZCÜ'ye yönelik başlatılan algı operasyonuyla ilgili önemli bir açıklama da gazeteci Erdem Gül'den geldi. Yaşananları kara mizah olarak değerlendiren Gül, "Emin Çölaşan ve SÖZCÜ çalışanlarına yönelik bu suçlamayı sokaktaki insanlara da sorsanız çok komik gelecektir. Absürt gibi bir şey. Kara mizah, saçma sapan bir şey" ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ gazetesi yazarları Emin Çölaşan ile Necati Doğru ve 3 yöneticisinin hakkında başlatılan FETÖ kumpasına bir tepki de gazeteci Erdem Gül’den geldi.

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“KARA MİZAH, SAÇMA SAPAN BİR ŞEY”

Halk TV’de yayınlanan programda konuşan Gül, “Seçimin yaklaştığı şu günlerde önce gündemi değiştirmeye yönelik Gezi olayları gündeme getirildi. Şimdi de SÖZCÜ yazarları ve çalışanlarına yönelik FETÖ iddiası ortaya atıldı. Yani sokaktaki herkese bir suç atmak bu iktidarın becerebildiği en iyi iş. Ama Emin Çölaşan ve SÖZCÜ çalışanlarına yönelik bu suçlamayı sokaktaki insanlara da sorsanız çok komik gelecektir. Absürt gibi bir şey. Kara mizah, saçma sapan bir şey. Ben zaten şöyle bir şey düşünüyorum; 4 aydan kısa bir süre var seçime ve biz daha birçok gündem yaşayacağız. Bazı şeyleri ısıtıp piyasaya sürecekler” dedi.