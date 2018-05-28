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Gazeteci Fatih Portakal’dan Erdoğan’a canlı yayında eleştiri

Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa mitinginde söylediği sözleri eleştirdi.

android-time 20:03 28 Mayıs 2018
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Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manisa mitinginde söylediği sözleri eleştirdi.

Fatih Portakal, Erdoğan’ın miting haberinin verilmesinin ardından “İtirazım olan bir cümle var, bu cümleye herkesin itirazı olması gerekir. Eğer ellerinden gelse bizi de Menderes gibi darağacına çıkaracaklar” sözlerine ‘Böyle bir şey yok, nereden çıkarıyorsunuz bunu? Hangi konuşmaların sonunda böyle bir cümleyi kurabilme cesareti gösteriyorsunuz, çok merak ediyorum’ dedi.

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‘SORU SORMA İMKANIMIZ YOK’

Fatih Portakal daha sonra ‘İmkanım olsa Sayın Cumhurbaşkanı’na neden böyle bir cümle kurma ihtiyacı duydunuz diye sormak isterim. Tabi soru sorma imkanımız yok…’ sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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