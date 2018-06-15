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Gazeteci Gökmen Ulu, ekonominin geldiği durumu kurabiyeyle anlattı

Sözcü Gazetesi Muhabiri Gökmen Ulu, katıldığı Halk Arenası'nda ülkedeki ekonomik duruma değindi. Ulu, ülkenin son 16 yılda geldiği durumu bir kurabiyeyle anlattı.

android-time 22:39 15 Haziran 2018
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Sözcü Gazetesi Muhabiri Gökmen Ulu, katıldığı Halk Arenası'nda ülkedeki ekonomik duruma değindi. Ulu, ülkenin son 16 yılda geldiği durumu bir kurabiyeyle anlattı.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ bu hafta İzmir’de izleyicisiyle buluştu. Programın konukları arasında bulunan gazeteci arkadaşımız Gökmen Ulu, ekonominin durumuna değindi.

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Eline bir kurabiye alan Ulu, “2002’de biz kurabiyenin tamamını yiyebiliyorduk. Şimdi sadece ufak bir parçasını yiyebiliyoruz. Böyle giderse bu son lokmayı da artık bulamayabilirsiniz. 16 yıllık iktidar boyunca ekonominin geldiği durum budur” dedi.

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Ulu’nun bu sözlerinin ardından da usta gazeteci Dündar, “Kurabiye bulamayan, kek yesin kardeşim” dedi. Dündar’ın bu esprisi salonda gülüşmelere neden oldu.

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