Gazeteci İlik’e, cumhurbaşkanına hakaretten beraat

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde yayımlanan Bozcaada Haber Genel Yayın Yönetmeni Serkan İlik, Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı davadan beraat etti.

Gazeteci Serkan İlik, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ezine Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasında gazeteci İlik, beraat etti.

“HALA CESUR VE ADİL YARGIÇLARIMIZ VAR”

Konuyla ilgili açıklama yapan Gazeteci Serkan İlik, cesur ve adil davranın yargıçların var olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanına hakaret davasından da beraat ettim. Ki gerçekten yazdıklarımda hakaret yoktu. Bugüne kadar hakkımızda açılan tüm davalar ve iddialardan beraat ettik. Savcılık bazı şikayetler için iddianame bile hazırlamaya gerek duymadı. Ne mutlu ki, hala cesur ve adil davranan yargıçlarımız var. Artık daha emin adımlarla.”