Gazeteci Kadir Demirel’in katili damata 37 yıl hapis!

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’i bıçakla öldürme ve eşi Esma Karanfil’i de yaralama suçundan yargılanan Cemil Karanfil, “Kasten öldürme” ve “Eşi öldürmeye teşebbüs” suçlarından toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başakşehir Yunus Emre Caddesi’ndeki kızı Esma Karanfil’in evine 29 Mayıs 2017’de giden gazeteci Kadir Demirel’in, damadı Cemil Karanfil ile tartıştığı,

kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil'in yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederini öldürdüğü, araya giren eşi Esma Karanfil’i de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Sanık Karanfil hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.