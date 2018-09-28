Gazeteci kovdu, işinden oldu

Avustralya Devlet Televizyonu’nda hükümetin vergi reformunu eleştiren haberler yayınlayan bir gazeteci iktidarın talimatıyla işten atıldı. İşten atma emrini veren patron, e-postaları ortaya çıkınca istifa etti...

Avustralya’da devlete ait ABC Televizyonu'nun Genel Müdürü Justin Milne, hükümetten direktif aldığı ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kaldı. Milne'nin, hükümetin vergi reformuna ilişkin eleştirsel haber yapan gazeteci Emma Alberici'nin işten atılması için yönetim müdürü Michelle Guthrie'ye talimat verdiği ortaya çıktı.

“ŞİRKETİ KORUMAK ZORUNDAYIZ”

Justin Milne'nin gönderdiği e-postada “Hükümet ondan nefret ediyor. Şirketi korumak zorundayız. Ondan bir an önce kurtul. Seçimlerde kaybedeceklerinin garantisi yok. Finansmanımızı kesebilirler” dediği öğrenildi.

Olayların yaşandığı dönemde başbakanlık yapan Malcom Turnbull ise gazetecinin işten atılmasını istemediğini iddia etti.