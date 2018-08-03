Gazeteci Levent Gültekin savcılığa ifade verdi

Gazeteci Levent Gültekin hakkında, bir vatandaşın attığı tweetleri "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ediyor" diye ihbar etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılığa ifade veren Gültekin “İşimin doğası gereği eleştirilerim o zamanki kamuoyu atmosferine bağlı olarak biraz ağır olabilir” dedi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir vatandaşın gazeteci Levent Gültekin'i BİMER’e şikayet etmesi üzerine, Gültekin hakkında soruşturma başlatıldı. Gültekin, hakkında “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında avukatı Çağrı Çetin ile birlikte Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gelerek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdi.

MESLEKİ SORUMLULUĞU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gültekin savcılıktaki ifadesinde, “Halen Diken isimli internet haber sitesinde köşe yazarlığı yapmaktayım. Ben bir gazeteci olarak ülkemde gördüğüm yanlışların düzeltilmesi anlamında eleştiri görevimi yaptım. Benim herhangi bir kimseye hakaret kastım yoktur. Yapmış olduğum paylaşımlar incelendiğinde hakaret veya suç unsuru olabilecek hiçbir paylaşım veya yorumum bulunmamaktadır” dedi.

‘SORUMLULUĞUMU YERİNE GETİRDİM'

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyen Gültekin, “İşimin doğası gereği eleştirilerim o zamanki kamuoyu atmosferine bağlı olarak biraz ağır olabilir. Paylaşımlarımın tamamı düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kalmaktadır. Ayrıca bir gazeteci olarak görevim gereği eleştiri sorumluluğumu yerine getirdim” ifadelerini kullandı.