Gazeteci Oktay Verel son yolculuğuna uğurlandı

Türk basını değerli ismini kaybetti. Türkiye Gazeteciler cemiyeti Üyesi, Basın Şeref Kartı ve 1998 Burhan Felek Basın Hizmit Ödülü sahibi gazeteci yazar Oktay Verel (91) önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Verel için “Türk Basını usta kalemlerinden birini daha kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kıdemli üyesi Oktay Verel'in ölümünden duyduğumuz acıyı basın topluluğumuzda paylaşmak isterim. Oktay Verel gazeteciliği kadar iletişim fakültelerinde yetiştirdiği gençlerle de basınımızda önemli bir yer tutmuştur. Özellikle son yıllarda genç iletişimcilerin evrensel gazetecilik kurallarına ve meslek etiğine uygun yetişmeleri konusunda büyük çaba harcamıştır. Bu açıdan mesleğe katkıları unutulmaz.

Oktay Verel tutkulu bir Cumhuriyetçi ve Mustafa Kemal hayranıydı. Yakın dostum olmasından hep onur duydum. Işıklar içinde olsun…” mesajını paylaştı. Verel Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.