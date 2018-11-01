Gazeteci Öztürk’ün tahliye talebine ret!

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırladığı "Deniz Kuvvetlerinin En Karanlık Günü" adlı belgeseli 24 Haziran seçimlerine bir ay kala video paylaşım sitelerinde paylaşarak darbeciler lehine algı oluşturduğu iddiasıyla hakkında dava açılan gazeteci Ece Sevim Öztürk bugün hakim karşısına çıktı. "FETÖ'ye yardım ve örgüt propagandası" suçlarından yargılanan Ece sevim Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, “(FETÖ) silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Ece Sevim Öztürk getirildi. Sanık Öztürk savunmasında, araştırmacı gazeteci olduğunu ve yaptığı haberlerden ötürü 5 aydır tutuklu olduğunu söyledi. “Cumhurbaşkanına suikast davasında delillerin mahkemeye gitmediğini, eksiklikleri ve aksaklıkları yazdığını” ileri süren sanık Öztürk, “Amacım iddia edildiği gibi mahkemeyi itibarsızlaştırmak değildi” diyerek suçlamaları reddetti. Öztürk’ün avukatları da müvekkillerinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

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DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 15 Temmuz sürecinden sonra 14 Mayıs 2018 ile 17 Mayıs 2018 arasında atmış olduğu tweetler ile gazetecilik merakı ve araştırması dışında özellikle darbeyle etkin mücadele gösteren kişileri hedef gösterdiğini belirtti. Sanığın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ’nün sosyal medya üzerinden başlatmış olduğu “kontrollü darbe, hayali darbe, darbe tiyatrosu” algısı oluşturma amacına hizmet eden paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek isnat edilen suça ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığının bulunması, atılı suçların katalog suçlar arasında yer alması ve adli kontrol hükümlerinin de yetersiz kalacağı gerekçesiyle, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi. DHA