Gazetecileri ve yargıyı tehdit eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı’na suç duyurusu

Taksicilerin UBER’in yasaklanması için yapılan eylemde “Avrupa’daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz” diyen ve gazetecileri de tehdit eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan'ı Eyüp Aksu hakkında meslektaşları suç duyurusu yaptı.

Taksiciler Birliği Başkan’ı İrfan Öztürk ve İstanbul Anadolu Yakası Taksiciler Platformu Başkan’ı Zafer İpek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaparak Aksu'nun “Halk arasında korku ve panik yaratmak, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa teşvik” suçlarını işlediğini idda etti.

“YASALARIMIZA SAYGILIYIZ”

Suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdikten sonra açıklama yapan Zafer İpek, “Taksici- Uber tartışması taksici esnafını derinden üzmüştür. Yasa dışı taksicilik yapan, bu küresel firma bir virüs gibi adeta kabus gibi taksici esnafının başına çökmüştür. Bu yasadışı uygulama taksicilerin zaaflarını kullanarak prim yapma uğraşındadır. Bizim ekmeğimize sahip çıkma çabamız kamuoyunda suç gibi gösterilmektedir. Biz devletimize, yasalarımıza ve toplumun değerlerine sonuna kadar saygılıyız. Bizi sokağa sadece devletimize ve milletimize karşı gelebilecek 15 Temmuz türü kalkışmalar sokağa dökebilir. Bazı talihsiz açıklamalar bizi derinden üzmüştür. Biz bu türlü açıklamalara kesinlikle katılmıyoruz” dedi.