Gazeteciye bıçaklı saldırı!

Daha önce bıçaklanan ve daha sonra da kurşunlanan Ayıntap gazetesinin sahibi ve yazarı Ökkeş Sabah son bir yılda üç kez saldırıya uğradı.

Daha önce bir kez bıçaklanan ve bir kez de kurşunlanan gazete sahibi Ökkeş Sabah, bugün akşam saatlerinde gazetesinden ayrılırken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaralı olarak hastaneye götürülen ve yarasına dikiş atılan Sabah, olayla ilgili Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Bu bana yapılan üçüncü saldırı. Kimseyle borç, harç ilişkim ya da namus davam yok. Tamamen gazetede ki yayınlarımız nedeniyle saldırıya uğruyorum. Saldırganların üçüncü olayda da yakalanmaması bunları cesaretlendiriyor. İlgilileri göreve davet ediyorum” dedi.

Daha önce Gaziantep’te gazeteci Murat Güreş’te gazetesinin önünde saldırıya uğramış, saldırganlar yakalananmamıştı.