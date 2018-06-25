Gazeteler seçim sonuçlarını böyle duyurdu

Türkiye 24 Haziran seçimlerinin sonrasında yeni haftaya uyandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52.5 oyla Cumhurbaşkanı seçilirken Cumhur İttifakı yüzde 53.62, Millet İttifakı yüzde 34.03, HDP yüzde 11.62 diğer partiler ise yüzde 0.73 oy alarak Meclis'e 600 milletvekili gönderdi.

Seçimlerden sonra Türkiye, 25 Haziran’a gazete manşetleriyle şöyle uyandı;