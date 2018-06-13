Gazi Mahallesi’nde infaz gibi cinayet

İstanbul Gazi Mahallesi'nde yol kenarında bulunan bir ceset polisi harekete geçirdi. Cesedin Mahir Altıngül'e ait olduğu öğrenilirken, polis olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Gazi Mahallesi’nde sabah saat 04.00 sıralarında bir taksici yol kenarında bir ceset görerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevre güvenliği alarak cesedin olduğu 1476. Sokak’a gitti. Yapılan olay yeri incelemesinde 7 kurşun isabet eden cesedin 31 yaşındaki Mahir Altıngül’e ait olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından Mahir Altıngül’ün cesedi Adli Tıp Kurumuna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Mahir Altıngül’ün terör örgütü DHKP-C’den suç kaydının olduğu belirlendi. Polisin olayı aydınlatmaya yönelik çalışması sürüyor.