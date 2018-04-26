Gazi Üniversitesi’nde eyleme biber gazlı müdahale

Gazi Üniversitesinin bazı fakültelerinin yeni kurulacak Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesine bağlanmasını protesto eden öğrenciler, rektörlük binası önünde toplandı. Hacı Bayram Veli’nin resmiyle ‘Vallahi ben bölün demedim’ ve ‘Gazi’ye dokunma’ pankartı taşıyan öğrenciler, "Gazi bizimdir, bizim kalacak” sloganları attı.

Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi. Gazi Üniversitesinin bazı fakültelerinin yeni kurulacak Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesine bağlanmasına tepki gösteren bir grup öğrenci, rektörlük binası önünde toplandı. Öğrenciler ıslıklarla, alkışlarla ve sloganlarla tepkilerini gösterdi. Rektörlük binasının önünde kalabalığın artması üzerine çevik kuvvet polisleri üniversiteye girerek rektörlük önünde güvenlik önlemi aldı. Ankara’da kurulacak Hacı Bayram Veli Üniversitesine Gazi’den alınacak ”Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Meslek Yüksekokulu” bağlanacak. İLGİLİ HABER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde protestolar devam ediyor İLGİLİ HABER İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mert Savrun istifa etti