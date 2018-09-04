‘Anadolu basını eriyor, bitiyor’

Kağıt temininde tamamen dışa bağımlı olan Türkiye’de yazılı basın adeta can çekişiyor. Anadolu’daki yerel gazeteler artan maliyetlerle baş edemiyor.Bu durum en çok yerel basını etkiledi. Maliyetleri biraz olsun azaltmak adına bazı gazeteler siyah beyaz yayınlanmak ve sayfa sayısında azaltma yoluna gitti.İşten çıkarmalar da gündemde. Çok sayıda gazeteci işsiz kalabilir.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, gazete üretimin temel girdilerinden olan kağıt başta olmak üzere, mürekkep, kalıp ve diğer ürünlere

gelen zamların, gazete sahipleri tarafından karşılanamayacak boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

Yerel gazetelerin maliyetleri artarken, gelirlerinin ise tam tersine düşüş yaşadığı bir dönemin içerisinde olduklarını belirten Ay, “Krizde en fazla ötekileştirilen

sektörün, basın sektörü olduğunu üzülerek belirtmek istiyorum. Çünkü, krizi gündeme getirerek tasarrufa gitmek isteyen her sektör, gazete alım ve reklam bütçesini

kısıtlıyor. Reklam gelir kalemi neredeyse hiç yok denecek kadar azalan yerel basının, gazete satışından başka bir geliri kalmadı. Satış ise genellikle abone sistemiyle

olduğu için, yakıt zamlarından sonra, bu bile ciddi bir maliyet oluşturmaya başladı. Resmi ilan gelirini Gaziantep'te 14 gazete alabiliyor ve bu gelir kalemi de her

geçen yıl azalmakta. Resmi ilan gelirleri şu an baskı maliyetini bile karşılamayacak durumda. Basın İlan Kurumu'nun asgari kadroyu 7'den 6'ya çekmesi çözüm teşkil

etmedi. Resmi ilan yayınlamayan gazetelerde aynı zorlukları yaşıyor.” dedi.

SEKTÖRÜN TAMAMI ZOR DURUMDA

Gaziantep'te yerel gazetelerin bayramda ve bayramı takip eden hafta içerisinde ortak karar alarak yayınlanmadıklarını hatırlatan İbrahim Ay “Maliyetleri biraz

olsun azaltmak adına bazı gazetelerimiz siyah beyaz yayınlanmak zorunda kalıyor, bazı gazetelerimiz ise sayfa sayısında azaltma yoluna gitti. Basın İlan Kurumu'na

tabi olmayan bazı gazetelerimiz ise, haftanın belirli günlerinde çıkmayarak, maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Yerel radyo ve televizyon kuruluşlarımız için de aynı

şeyler geçerli. Sektörün tamamı zor durumda. Tüm bu alınan önlemler, sektöre kalıcı bir çözüm sağlamayacak. Anadolu basını maalesef eriyor, bitiyor” ifadelerini

kullandı.

DÖVİZ KURU YEREL BASINI VURDU

Anadolu basınına kalıcı çözüm bulunması gerektiğini söyleyen İbrahim Ay, “Basının tüm tüketimi ithal olduğu için, döviz kurundaki artıştan en fazla etkilenen

sektörlerin başında geliyoruz. Ülke olarak kritik bir dönemden geçiyoruz. Bunun farkındayız ancak Anadolu basını adına yarın çok geç olabilir. Bunu hatırlatmak

istiyoruz. Çözüm adına ümitsiz değiliz. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerimizde basın kuruluşlarına kredi imkanı sunulurken, Anadolu da, özellikle Güneydoğu

Anadolu bölgesindeki basın kuruluşları kredi olanaklarından yeterince faydalanamıyor” diye konuştu.