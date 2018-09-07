FETÖ’nün ‘İstihbarat İmamı’na 7 yıl 6 ay

Gaziantep'te FETÖ/PDY’ye yönelik davada, örgütün “İstihbarat İmamı” eski Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Hançerkıran’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına , tutuklu sanık eski Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mesut Hançerkıran ve avukatı katıldı.

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün “İstihbarat İmamı” olduğu gerekçesiyle yargılanan Mesut Hançerkıran, iddiaları kabul etmeyerek, “Ben asla ne “mahrem imamlık” ne de başka bir imamlık yaptım. Bu iddiaların nedenini de bilmiyorum. Suçsuzum ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

İKİ FARKLI BYLOCK HESABI KULLANMIŞ

Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock’u akrabası adına aldığı 2 farklı telefon hattında, “Fatih” kod adını kullandığını, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinden sorumlu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Mesut Hançerkıran'a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.