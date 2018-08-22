Güney Koreliler GAP’a çıkarma yapacak

Güney Kore’nin en büyük tur operatörlerinden birisi olan İnterpark CEO’su Kim Sangte ve beraberinde ki bloggerlardan oluşan heyet, Gaziantep, Hatay ve Adıyaman’da incelemeler yaptı. Ekim ayında bölgeye yüzlerce Güney Koreli turist getirmeyi planlayan firma yetkilileri, geziler öncesi bölgeyi mercek altına aldı.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve THY Adıyaman Satış Müdürlüğü'nün girişimleri ile Güney Kore'nin en büyük 5'nci tur operatörü olan İnterpark'la imzalanan protokolle ekim ayında bölgeye ilk etap da yaklaşık bin Güney Koreli turist gelecek. Koreli turistlerin Türkiye seyehatlerini planlayan firmanın CEO'su Kim Sangte ve bloggerlardan oluşan heyet, bölgede incelemelerde bulundu.

İlk olarak Hatay'da incelemelerini tamamlayan Güney Kore turizm heyeti daha sonra Gaziantep'e gelerek kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Güney Koreli heyete TURSAB GAP YTK Başkanı Soner Bacaksız, Gaziantep Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, THY Gaziantep Satış Müdürü Gürel Tümer ile THY Adıyaman Satış Müdürü Mehmet Akif Hamdi eşlik etti.

GAP’TA TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ VAR

Güney Koreli heyetle birlikte Gaziantep'in çeşitli yörelerinde incelemeler yaptıklarını ifade eden TURSAB GAP YTK Başkanı Soner Bacaksız Ekim ayında Güney Koreli turistleri ağırlamak istediklerini ve tur operatörü tarafından bölgede düzenlenecek olan 5 günlük programda daha etkin rol oynamak istediklerini belirterek “Bayramın birinci günü Gaziantep olarak Güney Kore'nin beş büyük tur operatöründen birisi olan İnterpark'ın CEO'su Kim Sangte ve beraberinde ki bloggerlardan oluşan heyeti ağırladık. Heyete bölge kültürü, bölgenin güvenli bir bölge olduğunu, gastronomi kültürümüzü ve daha bir çok konuyu anlatma fırsatı bulduk. Ekim ayında bölgemizde 5'er günlük tur paketleriyle yaklaşık bin Güney Koreli turist gelecek. Elbette Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa bu turistleri fazlasıyla ağırlayacak kapasiteye sahip. Bizim asıl amacımız GAP bölgesinde yabancı ziyaretçi sayısını arttırmak. Ziyaret sırasında bizlerle birlikte Gaziantep Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, THY Gaziantep Satış Müdürü Gürel Tümer ve THY Adıyaman Satış Müdürü Mehmet Akif Hamdi'de heyete çeşitli konularda bilgi verdi. Bölgemiz bütün turizm çeşitlerine açık, inanç, kültür, kongre, sağlık, spor ve fuar turizminin merkezi olmaya aday bir bölge. Bunlarla ilgili her türlü alt yapı çalışmalarımız da mevcut. Umuyoruz ki Uzakdoğu ülkeleri bölgemizi cazibe merkezi olarak görmeye devam eder” diye konuştu.

Gaziantep'te incelemelerini tamamlayan Güney Koreli heyet daha sonra Adıyaman'a hareket ederek, Adıyaman'da ulaşım ve konaklama hizmetlerini imceledi ve turizm bölgelerini gezdi.