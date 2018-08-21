Kurban etleri yetimlerin sofrasında

Gaziantep’te Şehitkamil Belediyesi tarafından kesilen kurbanlıklar, 270 yetim aileye dağıtıldı. Yetim aileler, kurban etleriyle bayram sevinci yaşadı.

Bünyesinde oluşturduğu Yetim Koordinasyon Merkezi ile yetimlerin destekçisi olan Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramında da yetimleri unutmadı. Şehitkamil Belediyesi tarafından kesilen kurbanlar, yetim ailelere ulaştırılmak üzere paketlendi ve 270 yetim aileye kurbanlık et yardımı yapıldı.

Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi personeli Serpil Aksu, yetimlerin belediyenin yapmış olduğu et yardımı ile Kurban Bayramı’nın manevi duygusunu yaşayacaklarını belirterek, “Başkanımız hiçbir zaman yetim aileleri yalnız bırakmıyor. Kimseye muhtaç etmeden elinden gelen gayreti gösteriyor. Yetim ailelerimize her bayram olduğu gibi gıda yardımı, giyim yardımı yapıldığı gibi Kurban Bayramı’nda da et yardımı yapılıyor. Toplam 270 ailemize et yardımımızı yaptık. Ben, tüm yetim ailelerimiz adına Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.