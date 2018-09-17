Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, “Terör örgütlerinin en önemli finans kaynağı uyuşturucu. Ülkemiz genç bir nüfusa sahip ve bu nüfus terör örgütlerinin yanı sıra, zehir ticareti yapan art niyetli kişi ya da kişilerin de hedefinde” dedi.

Gaziantep'te uyuşturucu ile mücadele değerlendirme toplantısı Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile karakol ve birim amirleri katıldı.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda Gaziantep'te alınan mesafeden dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Yerlikaya, daha fazla kat edilmesi gereken yol olduğunu vurguladı.

Vali Yerlikaya “Zor bir iş yapıyoruz. Önemli bir süreçten geçtik, geçmeye de devam ediyoruz. Genç ve seçkin bir emniyet kadromuz var. Soğukkanlılık ve sabırla, ibadet anlayışıyla, vatandaşın hayır duasını alarak, asayiş ve huzurun korunmasına çalışacağız. Bilindiği üzere terör örgütlerinin en önemli finans kaynağı uyuşturucu. Ülkemiz genç bir nüfusa sahip ve bu nüfus terör örgütlerinin yanı sıra, zehir ticareti yapan art niyetli kişi ya da kişilerin de hedefinde. Çalışmak en büyük sermayemiz. Yapılan çalışmalar tarafımdan ve Bakanlığımızca yakından takip edilmeye devam edilecek. Bu mücadeleyi geleceğimiz, gözümüzün nuru olan çocuklarımız için kazanmak zorundayız. Sizlere güvenimiz tam. Sizleri seviyor ve fedakârca yaptığınız çalışmalarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Yerlikaya; uyuşturucuyla mücadelenin önemli bir diğer ayağının da toplumu bilinçlendirmek olduğuna dikkat çekerek, konunun uzmanlarından da faydalanmak suretiyle gerek muhtarlar, gerek sivil toplum kuruluşları ve ebeveynlerle yakın temas içerisinde ayrıca bir çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ‘BEKÇİ' FAKTÖRÜ

Toplantıda Emniyet Müdürlüğünce bir sunum yapılarak, şehir merkezinde uyuşturucuyla mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

İstatistiksel verilerle desteklenen sunumda İl Emniyet Faruk Müdürü Karaduman, Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadelede elde edilen başarılı sonuçlarda çarşı ve mahalle bekçilerinin çok önemli rolünün olduğuna dikkat çekti.