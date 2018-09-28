Yatırım ve üretim ortamı güçlendiriliyor

AKP Gaziantep Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, hükümetin iş dünyasına yönelik destekleri ve aldığı tedbirlerle yatırım ve üretim ortamının güçlendirildiğini söyledi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer beraberindekilerle Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren halı ve makine üreticilerini ziyaret etti. Hükümetin geçtiğimiz günlerde açıkladığı, ‘Yerli Makine Teçhizat Destek Programı’ ile 1 milyon liralık yerli makine alan yatırımcılara KOSGEB aracılığıyla 300 bin lira finansman desteği verileceğini belirten Koçer, böylece 1,4 milyar liralık

üretim ve pazarlama hacmi oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

MAKİNE ÜRETİMİNE ÖNEMLİ DESTEK

Hükümetin iç piyasayı rahatlatmak ve cari açığı kapatmak amacıyla çok önemli kararlar aldığına dikkat çeken Milletvekili Nejat Koçer, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden, yatırım ortamını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade ederek, “Piyasalarda yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı hükümetimiz çok hızlı hareket ediyor, çok önemli kararlar alıyor. Son bir ay içerisinde, makine üreticilerine yönelik destek paketi açıklandı. İşletmelerimizi rahatlatacak nefes kredisinin uygulamaya konuldu. Ve çok önemli olan ‘Yerli Üretim’ logosunun kullanımıyla ilgili düzenlemeler yapıldı. Artık tüketici aldığı ürünün Türkiye sınırlarında mı üretildiğini, yoksa ithal mı edildiğini bu logo ile ayırt edecek” dedi.

GAZİANTEPLİ SANAYİCİLER ÖRNEK OLUYOR

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan halı ve makine sanayicilerini ziyaret eden Milletvekili Koçer’e, sanayiciler yerli malı makine kullanımına verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Gaziantep’in makine üretiminde de Türkiye genelinde söz sahibi olduğunu vurgulayan Koçer, “Gaziantep’teki makine imalatçılarımız, yerli üretim olarak hemen her sektöre yönelik çok kaliteli, son teknoloji ürünü makineler üretiyorlar. Yine aynı şekilde halı sektörümüz de yenilikçi ve ihracata dayalı çalışmaları ile önemli başarılara imza atıyorlar. Yerli makine desteği ile yatırım maliyetleri düşecek, cari açık azalacak ve sanayimizin gelişimi önemli ivme kazanacak” diye konuştu.

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