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‘Yeşil Altın’ hırsızlığına 2 tutuklama

Gaziantep’te hasadı süren ve ‘Yeşil Altın’ olarak adlandırılan Antep fıstığında bu yıl rekoltenin bol olması fıstık hırsızlarını da harekete geçirdi. Fıstık üreticilerinin korkulu rüyası haline gelen hırsızlardan ikisi suçüstü yakalandı.

Hanifi KILIÇ / Gaziantep
android-time 12:58 11 Eylül 2018
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‘Yeşil Altın’ hırsızlığına 2 tutuklama
Gaziantep’te hasadı süren ve ‘Yeşil Altın’ olarak adlandırılan Antep fıstığında bu yıl rekoltenin bol olması fıstık hırsızlarını da harekete geçirdi. Fıstık üreticilerinin korkulu rüyası haline gelen hırsızlardan ikisi suçüstü yakalandı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bahçede 500 kilo fıstık çalan ve jandarma ekipleri tarafından takip sonucu yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kesiktaş Mahallesi'nde bir bahçede fıstık hırsızlığı yapıldığı ihbarıyla hemen harekete geçti. Ekipler, olay yerinden araçla kaçmaya çalışan ve takibe aldıkları O. A. ile M. Y.’yi Akkuyu Mahallesi yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Araçta arama yapan jandarma, çalıntı 500 kilo Antep fıstığı ile kuru sıkıdan çevrilme ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu, fıstıklar ise sahiplerine teslim edildi.

Son güncelleme: android-time 12:5911.09.2018
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