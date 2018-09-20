Gaziantepli baklavacıların “midye” kavgası bitti

Gaziantepli baklavacılar arasında yaşanan 'Midye Baklava' krizine Türk Patent Enstitüsü (TPE) son noktayı koydu ve tartışmalara neden olan midye baklavanın tasarım tescilini alan firmanın tescili iptal edildi.

Gaziantep’in dünyaca ünlü baklava üreticilerini karşı karşıya getiren “Midye Baklava” kavgası, Türk Patent Enstitüsü (TPE)'den midye baklavanın tasarım tescilini alan firmanın aynı tür baklava üreten diğer firmalara noter aracılığıyla ihtarname göndermesiyle başlamış ve baklava sektöründe krize yol açmıştı.

Midye baklavanın tasarım tescilini alan firmanın, diğer baklava üreticilerine, noter kanalıyla ihtarname göndererek, midye baklava üretimini yapmamalarını, aksi halde maddi ve manevi tazminat talebi ile suç duyurusunda bulunacaklarını bildirmesi Gaziantepli baklavacılar tarafından büyük bir tepki ile karşılanmış ve sektör tarihinin en büyük krizlerinden biri ile karşı karşıya kalmıştı.

TPE, MARKA TESCİLİNİ İPTAL ETTİ

Yapılan itiraz başvurularının ardından baklavanın başkenti Gaziantepli baklavacılar arasında yaşanan ‘midye baklava’ krizine Türk Patent Enstitüsü noktayı koydu ve ‘midye baklava’nın tasarım tescilini alan firmanın tescili iptal edildi.

Dünyanın en lezzetli tatlısını üreten Gaziantepli baklavacılar, TPE'nin iptal kararıyla rahat bir nefes almış oldu. Gaziantep'te firmalar tarafından günlük yaklaşık 20 ton baklava üretiliyor. Baklava üretimi Ramazan ve Kurban bayramlarında günlük 30 tona ulaşıyor. Kentte üretilen tonlarca baklavanın yarısı, yurt içinin yanı sıra birçok ülkeye de kargo şirketleri ve kuryeler aracılığıyla gönderiliyor.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ TATLISI

‘Türkiye’nin milli tatlısı’, ‘Türk mutfağının baş tacı’ olan baklava, Gastronomi kenti Gaziantep’teki özel imalathanelerde ‘lezzetinin sırrı’ olduğu ifade edilen çok özel yöresel ürünler kullanılarak, dededen, babadan miras ustalık becerisi ve ‘sanat icra edercesine’ sergilenen titiz bir çalışmayla hazırlanıyor.

Gaziantep baklavası, yöreye özgü bir ürün olan ve ‘Yeşil Altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının henüz olgunlaşmadan hasat edilmesi sonucu elde edilen boz iç Antep fıstığı, sade yağ, kaymak, kuru koşullarda üretilmiş sert buğday öğütülerek elde edilmiş un kullanılarak yapılıyor.

Ünlü baklava ustaları yaptıkları baklavanın Gaziantep baklavası olması için boz fıstık, sade yağ, kaymak ve unun yörede üretilmiş olmasına büyük önem veriyor. İmalatta kullanılan bu ürünleri işin ustaları elleri ve gözleriyle inceleyerek, tadarak satın alıyor.

BAKLAVA PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Çok ince hamur katmanları arasına fıstık ve kaymak konularak pişirilip üzerine şerbet dökülerek elde edilen Antep baklavası, yaş ve kuru olmak üzere iki çeşit üretiliyor. Kuru ile yaş baklava arasındaki tek fark, raf ömrünü uzatmak için kuru baklava kaymak kullanılmadan imal ediliyor.

Sade yağ ile yağlanmış tepsiye aralarına sade yağ serpiştirilerek yerleştirilen 15-20 kat ince yufkanın üzerine sade yağ konuluyor, sade yağın üzerine ise öğütülmüş boz iç Antep fıstığı serpiliyor. Antep fıstığı katmanının üzerine yeniden aralarına sade yağ sürülerek 15-20 kat yufka yerleştiriliyor. Düzeltme işleminin ardından dilimleme işlemi yapılıyor ve baklava pişirilmeye hazır hale getirilmiş oluyor.

Baklavanın hazırlandığı her aşamada sergilenen titizlik, pişirme işleminde de tekrarlanıyor. Baklavalar taş fırında ve meşe odunu yakılarak elde edilen 200-300 derece sıcaklıkta 30-45 dakika sürekli çevrilerek pişiriliyor.

Pişirme işleminin ardından tepsideki baklavanın dilim araları bıçakla genişletiliyor ve sıra baklavaya şerbetinin eklenmesine geliyor. Şerbeti verilen baklava bir süre soğumaya bırakıldıktan sonra raflarda yerini alıyor.