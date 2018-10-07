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Gaziantep’te 32 kişi klor gazından zehirlendi

Gaziantep'te, bir yüzme havuzunda klor gazı borusu patladı. Patlama nedeniyle klor gazından etkilenen 32 kişi hastaneye kaldırıldı.

android-time 19:46 7 Ekim 2018
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Gaziantep'te, bir yüzme havuzunda klor gazı borusu patladı. Patlama nedeniyle klor gazından etkilenen 32 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay Şahintepe Mahallesi’nde bulunan Şahintepe Yüzme Havuzu’nda meydana geldi. Havuzda klor gazının bulunduğu boru bilinmeyen nedenle patladı. Patlama ile havuza sızan klor gazı bu sırada yüzen kişileri etkiledi. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havuzda bulunanlar görevlilerce tahliye edilirken, gazdan etkilenenler ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yaptıkları çalışma ile gazın sızdığı boruyu onardı.

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EVLERİNDEN ALINDILAR

Öte yandan gazdan etkilenen ve olayın ardından havuzdan ayrıldığı anlaşılan bazı kişiler, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak kontrol için hastanelere götürüldü. DHA

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Son güncelleme: android-time 20:0407.10.2018
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